الإعدام لعامل قتل طليقته وإصابة شقيقتها بسبب خلافات بينهم بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل حضوريًا بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقًا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل طليقته وإصابة شقيقتها، بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامي سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 23586 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها "ف.م.ع" طليقته بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها وإصابة المجني عليها الثانية "ي.أ.ع" بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أنه إثر خلافات زوجية سابقة بين المتهم "م.ا.أ" عامل، وبين المجني عليها "ف.م.ع" طليقته، وانتقلت للإقامة مع المجني عليها الثانية "ي.ا.ع" شقيقتها، فأعد لذلك سلاحًا أبيضًا "سكين" وقصد مسكنهما، وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهما، وما أن أظفر بالمجني عليها طليقته حتى قام بطعنها طعنة في الصدر، وقام بطعن المجني عليها الثانية، وتركهما وفر هاربًا، وعند سماع الجيران أصوات الاستغاثة توجهوا إلي مكان الواقعة وشاهدوا المتهم حال مغادرته محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ملطخ بالدماء والمجني عليهما غارقين في دمائهما.

فتم نقلهما إلى المستشفي وتوفيت المجني عليها الأولى متاثره بإصابتها، وإصابة المجني عليها الثانية، وذلك بسبب رفض المجني عليها الاولي طليقته العودة له، فقرر الانتقام منها وارتكب والواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الأولى المتوفية إصابتها بالبطن ويجوز حدوثها مثل السكين مما أدى إلي وفاتها وكذلك إصابة المجني عليها بإصابة طعنية في البطن، التي أدت إلى إصابتها بنفس السلاح الأبيض محل الواقعة، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.