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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تُهنئ شريف الرفاعي بحصوله على درجة الماجستير في العلاقات الدولية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميل شريف الرفاعي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلاقات الدولية بموضوع بحثي حول الدبلوماسية المناخية المصرية من جامعة بكين.

يذكر أن جامعة بكين تحتل المركز الـ 12 عالمياً وفقًا لتصنيف QS الأمريكي لعام 2023.

وتأتي المنحة ضمن المنح التي تمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من توفيرها لأعضائها، حيث قامت بإنهاء كل إجراءات الالتحاق بالمنحة، والمتابعة الدائمة، وصولا لحصول الزميل شريف الرفاعي على درجة الماجستير.

وتعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على توفير منح تدريبية ودراسية لأعضائها للعمل على تدريبهم وتأهيلهم.

الزميل شريف الرفاعي الماجستير بكين جامعة بكين التنسيقية العلاقات الدولية

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