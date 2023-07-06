أمين عام الناتو: السويد لن تنضم للحلف خلال القمة المقبلة

أعلن أمين عام الناتو عدم انضمام السويد للحلف خلال القمة المقبلة في 11 و12 يوليو وفق وكالة رويترز.

وبحسب وسائل إعلام فإن حلف الناتو سيحمل في القمة التاريخية التي ستعقد الأسبوع المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا، إلى تعميق الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا مع تنشيط الجيوش الوطنية.

وبحلول الوقت الذي يجتمع فيه القادة في فيلنيوس في 11 و12 يوليو سيكون تم الاتفاق بالفعل على معظم القرارات الرئيسية للقمة، حيث يتصارع الدبلوماسيون وصناع السياسات في جميع أنحاء الكتلة الآن مع الحلول التي ستشكل اتجاه أقوى تحالف عسكري في العالم.

ويجتمع حلفاء الناتو في الوقت الذي تضغط فيه القوات الأوكرانية على هجوم مضاد كبير في جنوب وشرق البلاد أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه يتقدم بوتيرة أبطأ مما كان يأمل في الحرب المستمرة منذ 16 شهرًا.