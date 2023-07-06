"سقط فيها بدراجته".. انتشال جثمان طفل غرق بترعة السويس فى الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفل لقي مصرعة غرقًا بعد سقوطه في ترعة السويس بمنطقه الربايعة التابعة لقرية أبو سلطان في نطاق محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم- رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاتة، 13 سنة، أثناء ركوبه الدراجة فى ترعة السويس بمنطقة الربايعة قرية أبو سلطان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثمان الطفل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.