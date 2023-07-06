قناة الناس.. 5 أنواع من الأصدقاء يجب الابتعاد عنهم (فيديو)

قالت الإعلامية مروة شتلة، إنه في بعض الأحيان نقع ونصادق بعض الأشخاص لا يكونون على قدر المسئولية، مؤكدةً أن مثل تلك الشخصيات تعد سامة ومن الممكن أن تدمر الحياة.

وأضافت الإعلامية مروة شتلة، اليوم الخميس، خلال تقديمها برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، أن هناك أنواعًا من الأصدقاء لا يستحقون لقب صديق، ويجب الابتعاد عنهم إذا وجدوا في حياة البعض منا فورًا دون تردد.

وأوضحت أن أول أولئك الأصدقاء ممن يجب الابتعاد عنهم، هو من يأخذ فقط دون أن يعطي، وصداقته تكون مبنية على مصالح ومنفعة، أما الثاني فهو الصديق المتسلط وهو من يعطي الأوامر كي تنفذ فقط ويكون هو المسيطر دون غيره والآخرون توابع، أما الثالث فهو ذو الوجهين من يكون أمامك يحبك ومن خلفك يذم فيك، فيجب عليك الابتعاد عنه فورًا.

وتابعت: أما الرابع، فهو الصديق الغيور الذي يغير من أصدقائه في كل شيء ولا يريد أن يرى غيره أحسن منه في أي شيء ينتقد دائمًا غيره بشكل دائم، أما الأخير فهو الصديق السلبي مصاص الطاقة، كل وظيفته في الحياة تصدير الطاقة السلبية.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

