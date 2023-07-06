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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة المصرية: تنظيم 3 ورش عمل حول إفصاحات الاستدامة خلال يونيو 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة REFINITIV (التابعة لمجموعة بورصة لندن)، 3 ورش عمل حول إفصاحات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال شهر يونيو 2023.

إفصاحات الاستدامة 

صرح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بأن ورش العمل عقدت تحت عنوان "إعداد تقارير الاستدامة (ESG): الفوائد والتحديات"، وجاءت تماشياً مع دور البورصة في رفع مستوى الوعي في السوق، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة؛ لإعداد تلك التقارير. 

وأضاف: "تعتبر هذه المجموعة من ورش العمل خطوة مهمة في مساعي البورصة لبناء قدرات وتطوير مهارات مسئولي الشركات المقيدة فيما يتعلق بمحاور الاستدامة التي تمت تغطيتها، والتي تتضمن الاستثمار وإعداد التقارير والتقييم، بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المتبعة".  

وقال الدكاني، إن هذه المجموعة من ورش العمل تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن أهمية أنشطة الاستدامة وكيفية جمع البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بها، وأيضًا شرح تأثير عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات على استراتيجيات الأعمال وإدارة مسارات نمو الشركات، وقد تم تصنيف الشركات المشاركة إلى مجموعات فرعية وفقًا لعملياتها وأنشطتها واحتياجات عملها، وذلك لتعظيم الاستفادة من ورش العمل. 

وقدمت شركة REFINITIV عرضًا توضيحيًا لتطبيق إلكتروني تم تطويره؛ لتمكين الشركات من جمع بيانات الاستدامة وتحليلها وعرضها ومقارنتها، على أن تقوم شركة REFINITIV بإتاحة هذا التطبيق مجانا للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

البورصة المصرية إفصاحات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات البورصة بورصة لندن

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