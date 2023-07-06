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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تميم المراغي: لا يجوز قول البسملة في هذه الآيات القرآنية (فيديو)

الشيخ أحمد تميم المراغي
الشيخ أحمد تميم المراغي

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف، إن القرآن الكريم في سمته ونظمه كله إعجاز من عند الله سبحانه وتعالى، لافتاً إلى أنه لا يجوز قول البسملة مع الآيات التي تتحدث عن العذاب في القرآن الكريم. 

وتابع المراغي، خلال حقلة برنامج "مع التلاوة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لا يوجد إلا سورة واحدة في القرآن الكريم، لم تبدأ بالبسملة وهي سورة التوبة، لأنها بدأت بقوله تعالى (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)".

واستكمل: "لا يجوز إن آيات تتكمل عن العذاب وجهنم، ونبدأ بالبسملة فيها، لازم نقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا)، شوف كانت مرصادًا يعني اللي من أهل النار الرصد يأخذه لجهنم شوف العذاب ربنا يرحمنا من عذاب النار".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=JfGFGmhcQ4c

الشيخ أحمد تميم المراغي زارة الأوقاف وزارة الأوقاف القرآن الكريم البسملة فضائية الناس

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