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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متفوقًا على برشلونة.. ريال مدريد يعلن ضم أردا جولر من فناربخشة

أردا جولر
أردا جولر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، تعاقده رسميًا مع التركي أردا جولر، لاعب فناربخشة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ريال مدريد يعلن ضم أردا جولر من فناربخشة لمدة 6 مواسم

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله تعاقده رسميًا مع التركي أردا جولر، قادمًا من صفوف فناربخشة التركي، في صيف 2023 الحالي.

أضاف الريال في بيانه، أنه توصل لاتفاق مع إدارة فناربخشة على التعاقد مع أردا جولر بعقد لمدة 6 مواسم مقبلة.

وأكد النادي الملكي في بيانه الرسمي، أنه سيتم تقديم أردا جولر كلاعب جديد في ريال مدريد، غدًا الجمعة 7 يوليو في الثانية عشرة ظهرًا في مدينة ريال مدريد، بعد ذلك سيظهر أمام وسائل الإعلام".

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع أردا جولر، مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 20% شرط بيع مستقبلى وإضافات مع الضرائب تصل إلى 10 ملايين يورو.

ريال مدريد اردا جولر فناربخشة جولر الميركاتو الصيفي برشلونة

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