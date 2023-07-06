ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"هيئة الكتاب" تستعد لمعرض الأوبرا بمشاركة 27 ناشرًا

أحمد بهي الدين
أحمد بهي الدين

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، لإفتتاح الدورة الجديدة من معرض دار الأوبرا للكتاب، المقرر له في السابعة من مساء الأحد المقبل وتنظمه الهيئة على مساحة 1000 متر مربع.

ويشارك في معرض الأوبرا للكتاب، هذا العام بعض قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر «7 قطاعات»، إلى جانب 2 مؤسسة صحفية، و18 دار نشر خاصة تابعة لاتحاد الناشرين المصريين.

وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200عنوانًا من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، ومن بين الإصدارات:موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

كذلك تشارك بـ:كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مصر الثائرة من عين الكاميرا» للكاتب محمد بدر الدين، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني، ورواية «من ثقوب الليل ينحدرون» للكاتبة رجاء عبد الحكيم الفولي، وديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي، وكتاب «الحب المثالي عند العرب» للدكتور يوسف خليف، وكتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، وغيرهم من الإصدارات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض دار الأوبرا للكتاب قطاعات وزارة الثقافة 16 دار نشر خاصة اتحاد الناشرين المصريين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

زوجها عذبها وقيدها بالحبال.. ملابسات فيديو مثير للجدل بالدقهلية

الإجازة الأخيرة.. ننشر صور ضحايا حادث دهس بالقاهرة الجديدة

ديونه قتلته.. تفاصيل حفلة تعذيب جماعية لتاجر الغربية

شهود عيان عن ضحية عقار الجمرك: يعمل بالمسجد المجاور وطيب السمعة

طعنة بالقلب...أول صور لشاب قتل على يد صديقه بالزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا