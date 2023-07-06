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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس خارجية الشيوخ يستقبل رئيس خارجية البرلمان الأوروبى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس،  ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن القومي ونائب رئيس التكتل الأكبر في برلمان الاتحاد الأوروبي "EPP"، والذي قدم إلى  مصر في زيارة قصيرة. 

تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الشراكة الاقتصادية وأمن البحر المتوسط ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن الإقليمي ودور مصر في الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرقت المباحثات إلى التغيرات الچيوسياسية الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، وكذلك إلى الجهود المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الليبي لإعادة استقرار دولتهم وأيضًا إلى دور مصر في تهدئة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة ودعم جهودها الرامية لوقف المواجهات المسلحة والتوصل لحل سياسي سلمي يحافظ على أمن  الشعب السوداني الشقيق ويعيد الاستقرار لدولته.   

وأشاد ماكاليستر بتميز الشراكة المصرية الأوروبية وثمن ما حققته مصر نحو الارتقاء بحقوق المرأة وحقوق الأقباط واستمع إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية نحو فتح المجال العام والسياسي عبر الحوار الوطني. 

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