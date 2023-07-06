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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة طنطا" يناقش طرق التصدى لظاهرة الإرهاب الإلكترونى

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية جاء في مقدمتها محاضرة توعوية بعنوان "الإرهاب الإلكتروني وطرق التصدي له"، أقيمت أمس الأربعاء بقصر ثقافة طنطا، وتحدث خلالها الصحفي علاء شبل عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة جراء هذه الظاهرة.

وأكد شبل أن الإرهاب الإلكتروني يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الخبيثة، أهمها: الإخلال بالأمن العام، وزعزعة استقرار المجتمعات، وجمع الأموال لتمويل التنظيمات والعمليات الإرهابية، والترويج لأفكار ومبادئ مغلوطة، وبث الرعب ونشر الخوف بين أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن هجمات الإرهاب الإلكتروني لا تختلف عن الإرهاب التقليدي، من حيث أهدافها السياسية.

وعن طرق التصدي له، أوضح علاء شبل ضرورة تفعيل استراتيجية شاملة لمعالجة الدوافع كافة التي تتبنى الفكر المتطرف، من خلال عدد من القوانين التي تعمل على تنظيم عملية الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، كما شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار أهم الأسباب التي قد تدفع الشباب للوقوع فرسية للتطرف والإرهاب، مثل البطالة، وتفشي الأمية، والفقر.

اختتم حديثه بالتأكيد على دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي والحديث عن مخاطر الإرهاب بشتى صوره، والعمل على تجديد الخطاب الديني من خلال دور مؤسسات الدولة الدينية على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل وبث ونشر ثقافة التسامح والحوار وتصحيح المفاهيم.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة محافظة الغربية الارهاب الالكتروني قصر ثقافه طنطا

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