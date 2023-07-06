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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. لويس كاسترو مديرًا فنيًا للنصر السعودى

لويس كاسترو
لويس كاسترو

أعلن نادي النصر السعودي، الخميس، تعيين البرتغالي لويس كاسترو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر النادي السعودي بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد خلاله تعيين البرتغالي لويس كاسترو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الجديد 2023/ 2024.

وقال النصر السعودي في بيانه إن البرتغالي لويس كاسترو وقّع على عقد لمدة موسمين، أي حتى عام 2025.

واختتم النادي السعودي بيانه، قائلًا:"تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله".

كانت التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن كاسترو سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 6 ملايين يورو مع جهازه الفني الكامل في العام الواحد.

ويتولى كاسترو مهمة تدريب فريق النصر السعودي، خلفًا لنظيره الفرنسي رودي جارسيا، الذي أُقيل من منصبه بعد نهاية الموسم المنصرم 2022/ 2023؛ بسبب تراجع وسوء نتائج الفريق.

كاسترو لويس كاسترو النصر السعودي الدوري السعودي رودي جارسيا

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