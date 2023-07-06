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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر عبد العزيز: مهرجان العلمين "فاتحة خير" ومصر مليئة بالمواهب

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

أكّد المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، عضو مجلس أمناء جوائز العلمين، أهمية مهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة والذي يعد أكبر مهرجان فني ورياضي يقام بمنطقة الشرق الأوسط.

قال عبدالعزيز إن العلمين الجديدة تحتاج إلى إقامة عدة مهرجانات غنائية وتقديم عروض سينمائية بها لإحيائها، خاصة في فترة الصيف كونها مدينة ساحلية جديدة ووجهة متميزة حيث أصبح اتجاه العالم إلى المهرجانات والحفلات بشكل كبير:"مصر تستحق مكانة أكثر من ذلك بكثير، وأتمنى أن يكون المهرجان “فاتحة خير”.

أضاف رئيس اتحاد النقابات الفنية:"مشاركة نجوم الفن في مهرجان العلمين يعد دعمًا كبيرًا لمجهودات الدولة و واجب وطني يشرّف كل مشارك، خاصة أن الجمهور يرغب في مشاهدة نجوم السينما والغناء والرياضة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للمهرجان تضم الدكتور كمال درويش، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك وبطل الجودو محمد رشوان، إضافة إلى الفنانة يسرا.

ويضم مجلس أمناء جوائز العلمين النجمة يسرا وعمر عبد العزيز والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين ومصطفي كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم امام والناقد الرياضي حسن المستكاوي ومحمد رشوان بطل مصر في الجودو وكمال درويش والنقاد الفنيين طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي.

المخرج عمر عبد العزيز مهرجان مدينة العلمين منطقة الشرق الأوسط فني رياضي

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