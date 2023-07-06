ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يُجدد عقد مدافعه ويليام ساليبا حتى 2027

ويليام ساليبا
ويليام ساليبا

بات نادي أرسنال الإنجليزي قريبًا من تجديد عقد لاعبه الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة أرسنال، في يونيو 2024.  

أرسنال يُجدد عقد مدافعه ويليام ساليبا حتى 2027

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي أرسنال نجح في تجديد عقد ويليام ساليبا، ومن المتوقع الإعلان خلال الساعات المقبلة.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ويليام ساليبا وقّع على عقد طويل الأمد مع أرسنال، حتى يونيو 2027، مع وجود بند بإمكانية التمديد لعام إضافي حتى 2028.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن ويليام ساليبا انتهى من توقيع كل عقود التجديد، بعدما توصل لاتفاق نهائي مع إدارة أرسنال في شهر يونيو الماضي.

وكان ويليام ساليبا قد انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2019، قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، ولكن تمت إعارته إلى فريقه الفرنسي حتى بقية موسم 2019/ 2020.

بينما أمضى ويليام ساليبا النصف الأول من موسم 2020/ 2021 مع أرسنال، قبل أن ينضم مُعارًا إلى نيس الفرنسي في شهر يناير، ثم تمت إعارته إلى مارسيليا، قبل أن يعود إلى أرسنال في صيف 2022 الماضي.

وبشكل عام، شارك ويليام ساليبا في 27 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات بالموسم المنصرم 2022/ 2023.

يذكر أن نادي أرسنال قد نجح في تجديد عقود 4 من لاعبيه خلال الأيام الماضية، وهم: بوكايو ساكا، جابرييل مجاليس وجابرييل مارتينيلي، وآرون رامسدال.

وكان فريق أرسنال قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 89 نقطة، ليضمن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ارسنال ويليام ساليبا رومانو الدورى الانجليزى ساليبا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا