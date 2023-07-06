بات نادي أرسنال الإنجليزي قريبًا من تجديد عقد لاعبه الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة أرسنال، في يونيو 2024.

أرسنال يُجدد عقد مدافعه ويليام ساليبا حتى 2027

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي أرسنال نجح في تجديد عقد ويليام ساليبا، ومن المتوقع الإعلان خلال الساعات المقبلة.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ويليام ساليبا وقّع على عقد طويل الأمد مع أرسنال، حتى يونيو 2027، مع وجود بند بإمكانية التمديد لعام إضافي حتى 2028.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن ويليام ساليبا انتهى من توقيع كل عقود التجديد، بعدما توصل لاتفاق نهائي مع إدارة أرسنال في شهر يونيو الماضي.

وكان ويليام ساليبا قد انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2019، قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، ولكن تمت إعارته إلى فريقه الفرنسي حتى بقية موسم 2019/ 2020.

بينما أمضى ويليام ساليبا النصف الأول من موسم 2020/ 2021 مع أرسنال، قبل أن ينضم مُعارًا إلى نيس الفرنسي في شهر يناير، ثم تمت إعارته إلى مارسيليا، قبل أن يعود إلى أرسنال في صيف 2022 الماضي.

وبشكل عام، شارك ويليام ساليبا في 27 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات بالموسم المنصرم 2022/ 2023.

يذكر أن نادي أرسنال قد نجح في تجديد عقود 4 من لاعبيه خلال الأيام الماضية، وهم: بوكايو ساكا، جابرييل مجاليس وجابرييل مارتينيلي، وآرون رامسدال.

وكان فريق أرسنال قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 89 نقطة، ليضمن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.