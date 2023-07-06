"الأورمان" تعلن خطة توزيع لحوم الأضاحي في 100 قرية بالفيوم

انتهت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من توزيع عدد 15 ألف كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أبشواى الآلي بمركز أبشواي بالفيوم.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جهته، قال ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الفيوم.

وأضاف أن الجمعية أيضأ انتهت من ذبح أضاحيها عصر يوم السبت بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين يأتي ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقة الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحي منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم إلى مستحقيها، بأن تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.