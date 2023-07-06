ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يهنئ لاعبى المنتخب المصرى للبوتشا بعد تتويجهم بذهبية البطولة الإفريقية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من الجزائر، على تهنئة اللاعب سمير عبد المعز واللاعبة تسنيم محمد، واللاعبة هناء علام بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا، بالبطولة الإفريقية المقامة خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون وإصرارهم على تحقيق النجاح في رياضة البوتشا، متمنيًا التوفيق لهم في قادم المنافسات وتعزيز مكانة مصر دوليًا، واعتلاء منصات التتويج، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية برياضات ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودعم الأبطال منهم الذين يحققون العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف المحافل.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد آدم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ونائب رئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضيين ذوي الإعاقة، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم لجميع الألعاب والمتابعة بدقة لكل الملفات وكل المنتخبات، انعكاسًا لدعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

IMG-20230706-WA0038
IMG-20230706-WA0038
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري البطولة الأفريقية الهمم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا