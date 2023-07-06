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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6 مواطنين فى 3 حوادث طرق متفرقة بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الفيوم القاهرة باتجاة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين، وتم نقلهم لمستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغًا آخر بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

6 مواطنين حوادث طرق متفرقة مستشفى الفيوم النيابات شرطة النجدة سيارة ملاكى وتروسيكل

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