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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى قنا

ارشيفية
ارشيفية

أُصيب سائق، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبصل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز فرشوط، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس الوحدة المحلية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة السائق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل المصاب إلى المستشفى.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي المصاب سائق اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات رئيس الوحدة المحلية

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