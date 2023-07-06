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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 275 وصلة مياه مخالفة بالفيوم

ضبط ٢٧٥ وصلة مياه
ضبط ٢٧٥ وصلة مياه خلسة

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تمكنت من ضبط ٢٧٥ وصلة مخالفة منها ١٧٨ وصلة مياه خلسة، و٩٤ حالة مخالفة لشروط التعاقد، وعدد ٣ حالات ري أراضٍ زراعية بمياه الشرب، وذلك خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن محافظة الفيوم خلال الفترة من مارس وحتى مايو ٢٠٢٣.

وأكد النجار عدم التهاون مع من يلجأون للطرق غير القانونية لسرقة مياه الشرب أو الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه يتم رفع جميع الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحًا أن الوصلات الخلسة واستخدام مياه الشرب لري الأراضي الزراعية تكون له آثار سلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من قدرة الشركة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مياه الشرب.

وناشدت الشركة جموع المواطنين ضرورة التعاقد بصورة قانونية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي، وتبني ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الإهدار في ظل الزيادة السكانية والتحديات المائية.

ضبط ٢٧٥ وصلة مياه خلسة رى أراضي زراعية بمياه الشرب الفيوم

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