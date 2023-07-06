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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز للمصريين: العشر سنوات الماضية درس للتأمل.. بلدكم ليكم والخير جاى

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري استطاع التصدي لموجات استهداف من الجماعة الإرهابية، وكان ذلك أكبر تحديات الشعب المصري.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما" المُذاع على راديو "نغم إف إم": "كان هناك مشروع قائم لتقسيم البلد، وهذه الجماعة كانت قلب ذلك المشروع، فكان من الطبيعي أن تعاقب تلك الجماعة على هدم مشروعها الخاص".

وأوضح أن جزءًا من أزمات مصر يرجع إلى استنزاف موارد كثيرة للدولة في حربها ضد الإرهاب، فكانت هناك مليارات تم صرفها أثناء المواجهة، مما أثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وتابع: "لا أبرر شيئًا قدر ما أفسر ما حدث.. لمواجهة الإرهاب تم دفع مليارات كبيرة خصمت من موازنة الدولة والتي كان من الممكن استغلالها في البناء، وماكنش ينفع نسيب البلد تضيع، أو تواجه الإرهاب".

وأكد أنه كانت هناك محاولات عديدة لتجفيف الدخل للدولة المصرية، عن طريق ضرب السياحة والعملة المصرية.

واستطرد: "العشر سنوات الماضية درس للتأمل"، موجهًا حديثه للشعب المصري: "طالما اخترت وخدت القرار لا بد من دفع الثمن، إحنا وصلنا إن البلد أصبحت لنا، ولكن الثمن يدفع مرة واحدة، اختيارنا وقرارنا الحر ده نتج عنه استرداد البلد، وقريبًا ستتبدل الأحوال، لأننا رغم الأزمة نقف على أرض صلبة والخير جاي".

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