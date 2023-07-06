ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فنون جميلة حلوان تعلن عن برامج جديدة ومتميزة في 3 تخصصات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن قبول دفعة جديدة فى البرامج الخاصة بمصروفات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة وتقدم الكلية البرامج التالية :-

▪️التصميم المعمارى والعمرانى المستدام 

Sustainable Architecture and Urban Design

▪️التصميم الجرافيكى

Graphic design

▪️الرسوم المتحركةوالوسائط المتعددة 

Animation and multimedia

وحول مميزات البرامج تشمل:-

▪️ الدراسة باللغة الانجليزية 

▪️الدراسة بنظام الساعات المعتمدة 

▪️عدد الطلاب المقبولين محدود بما يضمن التواصل المباشر بين الاساتذة والطلاب وأفضل أداء للفاعلية التعليمية .

▪️يتم التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.

▪️التخصص المباشر بدون سنة تمهيدية أو شعبة عامة وذلك فى البرامج الثلاث.

▪️يتم الحصول علي درجة البكالوريس في التخصص بعد الانتهاء من اجمالي ١٦٠ ساعة معتمدة لبرنامجي الجرافيك ، ١٦٥ ساعة معتمدة لبرنامج العمارة. 

مدة الدراسة ٥ اعوام، مع امكانية الانتهاء من الدراسة في ٤ اعوام مع تطبيق القواعد الخاصة بالدراسة بالفصل الدراسي الصيفي و زياده العبء الفصلي. 

▪️التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

▪️يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

▪️يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

وهناك ضوابط عامة للقبول وهي كالتالي :-

▪️تقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات الاجنبية و المعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.

▪️بعد قبول الطالب بالكلية كطالب نظامى يقوم بتقديم طلب الانضمام الى البرامج الخاصة ويتم عرض الطلب على اللجنة المشكلة للمقابلة الشخصية للقبول فى البرنامج.

▪️تقبل البرامج التحويلات من الكليات المناظرة ، والغير مناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول .

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان البرامج الخاصة بمصروفات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

الأكثر قراءة

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

الذهب يواصل نزيف الخسائر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

شركة تركية تعتزم تدشين 3 مشروعات فى مصر باستثمارات مباشرة 210 ملايين دولار

4 حالات غش إلكترونى فى امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا