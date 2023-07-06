روسيا تستدعى السفير الفنلندى بسبب التعامل مع حلف شمال الأطلسى

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه تم اليوم استدعاء سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وتم إبلاغه بالاحتجاج الشديد فيما يتعلق بالسياسة المعادية لروسيا التي تمارسها السلطات الفنلندية.

وفي وقت سابق، شرعت فنلندا في عمليات تطوير وتحديث خط السكة الحديدية الذي يربطها بالسويد، بغية تسريع عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات حلف "الناتو" إلى الحدود الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن فنلندا بدأت هذا العمل في وقت سابق كجزء من مشروع تطوير القطاع السياحي، إلا أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا جمد المشروع، ليعاد استئنافه عقب انضمام فنلندا إلى السويد برؤية جديدة تهدف إلى تسريع عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو إلى بلدة كيميجارفي الفنلندية، على الحدود الروسية، في حال ظهور أي طارئ دولي أو نشوب صراع مباشر مع موسكو.