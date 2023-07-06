ليفربول يكشف تفاصيل مباراته الودية الأخيرة قبل مواجهة تشيلسي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، تفاصيل مباراته الودية الأخيرة خلال فترة الإعداد التي يخوضها الريدز استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، كشف خلاله تفاصيل مباراته الودية الأخيرة خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق الأول، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأفاد نادي ليفربول في بيانه، أنه الفريق الأول لكرة القدم سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة كارلسروه يوم 19 يوليو، ثم مواجهة فورث يوم 24 يوليو.

ومن ثم سيسافر فريق ليفربول إلى سنغافورة، استعدادًا للمشاركة في بطولة ودية تضم ليستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وذلك في يومي 30 يوليو و2 أغسطس.

وبعد ذلك، سيخوض فريق ليفربول مباراة ودية أخيرة أمام دارمشتات، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل، في ملعب "ديبدالي" الخاص بنادي بريستون نورث إيند الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي

يذكر أن فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، سيفتتح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الجديد، بمواجهة نارية أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين ليفربول وتشيلسي في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج".

يذكر أن فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، قد عانى في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث خرج خالي الوفاض دون التتويج بأي بطولة.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي، بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد 2023-2024.