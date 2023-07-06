ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يكشف تفاصيل مباراته الودية الأخيرة قبل مواجهة تشيلسي

ليفربول
ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، تفاصيل مباراته الودية الأخيرة خلال فترة الإعداد التي يخوضها الريدز استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، كشف خلاله تفاصيل مباراته الودية الأخيرة خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق الأول، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأفاد نادي ليفربول في بيانه، أنه الفريق الأول لكرة القدم سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة كارلسروه يوم 19 يوليو، ثم مواجهة فورث يوم 24 يوليو.

ومن ثم  سيسافر فريق ليفربول إلى سنغافورة، استعدادًا للمشاركة في بطولة ودية تضم ليستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وذلك في يومي 30 يوليو و2 أغسطس.

وبعد ذلك، سيخوض فريق ليفربول مباراة ودية أخيرة أمام دارمشتات، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل، في ملعب "ديبدالي" الخاص بنادي بريستون نورث إيند الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي

يذكر أن فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، سيفتتح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الجديد، بمواجهة نارية أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين ليفربول وتشيلسي في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج".

يذكر أن فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، قد عانى في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث خرج خالي الوفاض دون التتويج بأي بطولة.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي، بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد 2023-2024.

ليفربول تشيلسى الدورى الانجليزى فترة الإعداد موسم 2023-2024 البريميرليج كلوب محمد صلاح

الأكثر قراءة

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الذهب يواصل نزيف الخسائر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

شركة تركية تعتزم تدشين 3 مشروعات فى مصر باستثمارات مباشرة 210 ملايين دولار

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا