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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بلغوا عن بعض".. ضبط طالبتين بالثانوية العامة بـ"سماعات غش" فى الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

ضبط المراقبون بلجنة امتحانات الثانوية العامة في مدرسة عبدالمجيد سليم الابتدائية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، سماعات أذن مع طالبتين قبيل انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى “الإنجليزية” بنصف ساعة.

ونجحت مراقبة في ضبط سماعة بحوزة طالبة، في إحدى اللجان، قبل أن تنجح زميلتها في ضبط سماعة مع طالبة أخرى، بوشاية من طالبة الواقعة الأولى، وحرر محضري غش للطالبتين.

من جهته، أكد المهندس ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه الطالبتين، وتم تحرير محاضر غش بمعرفة الملاحظين ومراقب الدور ورئيس اللجنة، ومن المنتظر أن يتم تطبيق العقوبة القانونية المناسبة، خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن غرفة العمليات تلقت تقريرًا عن الواقعة وتابعت تطبيق كافة الإجراءات القانونية علي الطالبتين المخالفتين، وتم تحري المحاضر دون تدخل من المديرية، وإحالة الموضوع برمته للشئون القانونية لتطبق اللائحة علي الطالبتين.

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