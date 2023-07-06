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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين في "خلية المرج"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 5 متهمين خلية المرج الإرهابية مواد مفرقعة جماعة إرهابية

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