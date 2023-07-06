مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انهيار عقار مكون من طابقين بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين بالمعاينة والفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ومصرع شخص يدعى طارق محمد حسن عبداللطيف، 60 سنة، وتم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.