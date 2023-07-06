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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بحدائق الأهرام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق داخل مدينة حدائق الأهرام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى حدائق الأهرام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مواطن حدائق الأهرام المستشفى غرفة عمليات شرطة النجدة

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