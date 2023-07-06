العثور على جثمان مجهول الهوية في ظروف غامضة بالمنوفية

عثر مركز شرطة الباجور، على جثمان شخص متوفي مجهول الهوية على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وذلك بدائرة مركز الباجور، وعلى الفور، اتخذت القوة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقلت الجثمان إلى مستشفى الباجور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد استقبال بلاغ بالعثور على جثمان مجهول الهوية على الطريق الإقليمي المار من دائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة، وبيان سبب الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، حيث تبين له أن الجثمان لشخص يبلغ من العمر حوالي 55 عامًا، متوفيًا متأثرًا بإصابات، ورجحت المعاينة الأولية تعرضه لحادث، ونقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية والتحريات حول هوية المتوفي.