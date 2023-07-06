تسنيم محمد تضيف الذهبية الثانية لفراعنة "البوتشا" ببطولة إفريقيا

حصلت اللاعبة تسنيم محمد على الميدالية الذهبية الثانية لمنتخب مصر للبوتشا، في البطولة الإفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجحت تسنيم محمد في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز في المباريات التابعة للتصنيف bc1، وكان سمير عبد المعز حصل على الميدالية الذهبية الأولي بالأمس في مباريات الرجال.

وأكد إبراهيم أمين " أمين صندوق الاتحاد"، سعادته الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية الثانية في البطولة.

وفي سياق آخر، قال حسام مبارك رئيس بعثة المنتخب المصري، إنه يتمني أن يكلل نجاح الفراعنة في تحقيق التأهل لأولمبياد باريس 2024، بجانب الحصول على الميدالية.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024، وقد انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري، وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

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