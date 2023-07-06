تعليم مطروح: لم نتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، إن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة دور أول للعام الدراسي 2022 /2023 بديوان المديرية، لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية).

وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم الخميس -أنه اطمأن من رؤساء اللجان بكافة أرجاء المحافظة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقر لجنة الامتحان في توقيتها المحدد سلفاً وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط أجواء انصباطية وإجراءات أمنية محكمة.

وأضاف شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؛ للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام والهدوء.