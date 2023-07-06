"صبحي": نعمل على تعزيز العلاقات الرياضية بين مصر وعدد من الدول العربية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حفل افتتاح دورة الألعاب العربية بالجزائر، بمشاركة 3800 رياضي من 22 دولة في مختلف المنافسات والتخصصات، وتقام منافساتها حتي 15 يوليو الجاري في 5 مدن وهي العاصمة الجزائرية، وهران، وعنابة، وقسنطينة، وتيبازة.

حضر الحفل؛ الوزير الأول بالجزائر أيمن بن عبد الرحمان، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزير الرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد، والأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اللواء أحمد ناصر وباقي هيئة اتحاد اللجان الاولمبية العربية، والسيد سفير مصر بالجزائر مختار وريدة، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، والشخصيات العامة وذات الشأن.

وتضمن حفل الافتتاح، تقديم الوفود المشاركة: مصر، الجزائر، الأردن، الإمارات العربية، العربية السعودية، السودان، العراق، تونس، اليمن، سوريا، فلسطين، قطر، الكويت، البحرين ، عمان ، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي وموريتانيا، أعقبها رفع الراية الوطنية والرايات الثلاث للعلم الوطني، ليتم بعدها السماع للنشيد الرسمي للألعاب العربية، ثم ألقي وزير الشباب و الرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد كلمة ترحيبية بكل الوفود المشاركة، وعدد من العروض الفنية الغنائية والاستعراضية تبرز أهم المعالم الأثرية في الجزائر، وتقديم العديد من العروض ذات التراث العربي.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل علي تعزيز التعاون مع أشقائها في الدول العربية في مختلف المجالات ومنها مجالي الشباب والرياضة، والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الدول والشعوب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.

ولفت الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.

و ذكر الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان في كلمته، أن الجزائر نجحت في إعادة لمّ شمل الأشقاء العرب منذ انعقاد قمة جامعة الدول العربية في الفاتح نوفمبر من العام الماضي، التي تزامنت مع عيد الثورة ضد الاستعمار، مبرزًا أن الجزائر نجحت من جديد في لمّ شمل الشباب العربي خلال تظاهرة الألعاب العربية التي تزامنت مع الذكرى الـ 61 من عيد الاستقلال، وذلك في كنف المودة والتقارب بين الشعوب و الأمة العربية كي تكون قوة ضاربة في العالم.

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