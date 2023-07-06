ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صبحي": نعمل على تعزيز العلاقات الرياضية بين مصر وعدد من الدول العربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حفل افتتاح دورة الألعاب العربية بالجزائر، بمشاركة 3800 رياضي من 22 دولة في مختلف المنافسات والتخصصات، وتقام منافساتها حتي 15 يوليو الجاري في 5 مدن وهي العاصمة الجزائرية، وهران، وعنابة، وقسنطينة، وتيبازة.

حضر الحفل؛ الوزير الأول بالجزائر أيمن بن عبد الرحمان، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزير الرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد، والأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اللواء أحمد ناصر وباقي هيئة اتحاد اللجان الاولمبية العربية، والسيد سفير مصر بالجزائر مختار وريدة، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، والشخصيات العامة وذات الشأن.

وتضمن حفل الافتتاح، تقديم الوفود المشاركة: مصر، الجزائر، الأردن، الإمارات العربية، العربية السعودية، السودان، العراق، تونس، اليمن، سوريا، فلسطين، قطر، الكويت، البحرين ، عمان ، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي وموريتانيا، أعقبها رفع الراية الوطنية والرايات الثلاث للعلم الوطني، ليتم بعدها السماع للنشيد الرسمي للألعاب العربية، ثم ألقي وزير الشباب و الرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد كلمة ترحيبية بكل الوفود المشاركة، وعدد من العروض الفنية الغنائية والاستعراضية تبرز أهم المعالم الأثرية في الجزائر، وتقديم العديد من العروض ذات التراث العربي.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل علي تعزيز التعاون مع أشقائها في الدول العربية في مختلف المجالات ومنها مجالي الشباب والرياضة، والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الدول والشعوب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.
ولفت الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.
و ذكر الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان في كلمته، أن الجزائر نجحت في إعادة لمّ شمل الأشقاء العرب منذ انعقاد قمة جامعة الدول العربية في الفاتح نوفمبر من العام الماضي، التي تزامنت مع عيد الثورة ضد الاستعمار، مبرزًا أن الجزائر نجحت من جديد في لمّ شمل الشباب العربي خلال تظاهرة الألعاب العربية التي تزامنت مع الذكرى الـ 61 من عيد الاستقلال، وذلك في كنف المودة والتقارب بين الشعوب و الأمة العربية كي تكون قوة ضاربة في العالم.

IMG-20230706-WA0011
IMG-20230706-WA0011
IMG-20230706-WA0009
IMG-20230706-WA0009
IMG-20230706-WA0008
IMG-20230706-WA0008
IMG-20230706-WA0006
IMG-20230706-WA0006
IMG-20230706-WA0007
IMG-20230706-WA0007
احمد ناصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد التفاهم الجزائرية

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

الشرطة تنجح فى انتشال سيدتين مسنتين احتجزتا داخل شقة بمصر القديمة

شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق

ديفيد لبيب.. قاض مصرى بالمحكمة العليا فى نيوجيرسى

انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فى اللغة الإنجليزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا