"الأهرامات أبهرتنى والمصريون يجعلوننى مبتسمًا".. أبرز تصريحات الراقص العالمى نويل روبنسون

حل التيك توكر الألماني نويل روبنسون، ضيفًا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، على قناة cbc الفضائية، وتحدث عن الكثير من أسرار نشأته وحبه للرقص، ومن خلال السطور التالية نبرز لكم أهم ما جاء بالحلقة من تصريحات.

أسباب لجوء نويل للرقص؟

أكد نويل روبنسون أنه بدأ بالرقص فى غرفته وصور مقاطع فيديو وبعد مرور بعض الوقت وجد أنه من الجيد أن يفعل شيئًا لا أحد يفعل مثله، قائلًا: "الكثير من الناس يرقصون فى أماكن عامة، حيث بدأت الرقص في الأماكن العامة والتفاعل مع الناس فأنا أسعى لرسم الابتسامة على وجوه الناس وإسعادهم".

وتابع: "أول فيديو انتشر بسرعة صورته وكان شعرى مغطى وكنت أرقص مع الشرطة وتوجهت نحو الشرطة لكى أرقص معهم وهذا التصرف غير مسموح به، لكننى فعلتها ببساطة ورقصت معهم وأعجبوا بما فعلت وكانوا يضحكون، وكان هذا هو أول فيديو انتشر لى بشكل كبير وبدأ الناس ينتبهون لى، ومنذ ذلك الحين بدأت أرقص فى كل مكان أمام الجميع وهكذا بدأ الأمر كله".

نشأة نويل روبنسون

قال التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون،: "والدي من نيجيريا إفريقي ذو بشرة سمراء، ووالدتي من ألمانيا وهى شقراء وعيناها زرقاوان، ونشأت فى ميونخ بألمانيا، مع ثقافتين، وتربيت وسط الكثير من الراقصات والموسيقى، لكننى لم أكن أرقص فى ذلك الحين".

وأكمل: "نشأت مع الكثير من الموسيقى بسبب تعدد الثقافة، وفى ألمانيا كنت ألعب الكرة، وأنا صغير كنت أرغب أن أصبح لاعب كرة قدم، وبدأت الرقص، وعمرى 16 عامًا، واكتشفت أنه شغفى ولا أريد أن أفعل أى شىء آخر، أسافر لجميع أنحاء العالم، وإلى كل البلاد لذلك تجديننى فى كل مكان، ولكننى أعيش فى ألمانيا".

نويل روبنسون: الرقص مع أفراد الشرطة لم يكن خطرًا

قال التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، إنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع في الحالة المزاجية لتقبل المزاح، موضحًا وفي بعض الأحيان من الوارد أن يمر أحدهم بيوم سيئ.

وأضاف: "أنه عندما يظهر أمام بعض الأشخاص ويرقص أحيانًا لا يحبون هذا الأمر، وهو يتقبل ذلك وهذا طبيعي وأحيانًا يتعرض لرد فعل سيئ من الناس".

وأوضح أنه تعرض لموقف عندما أخذ هاتف أحد الأشخاص وعندما بدأ في الرقص كان رد الفعل عنيفًا جدًا وأمسك بذراعه وكاد أن يضربه وعندما رأى الناس ذلك ظنوا أنه كان يريد أن يسرقه قائلًا: "أنا مش حرامي.. أنا عايز أرقص فقط"، مؤكدًا أن الرقص مع أفراد الشرطة لم يكن خطيرًا في ألمانيا وتقبلوه، ولكن أكثر أفراد الشرطة مرحًا هم البرازيل.

رقصه على طائرة قدومه إلى مصر

علق نويل روبنسون، على مقطع رقصته على متن طائرة قدومه إلى مصر، موضحًا أنه صور مقطع فيديو على متن الطائرة القادمة إلى مصر لأنه أراد أن يعلن عن قدومه لأن في معظم الأحيان كان لا يعلن عن حضوره إلى أي بلد، لكن هذه المرة أراد أن يقوم بهذه الرقصة في الطائرة لكي يعلن عن حضوره ووجد هذه الأغنية المصرية ورقص عليها مع كل الناس في الطائرة.

ما هو أكثر فيديو أعجب نويل روبنسون؟

قال نويل روبنسون إن أكثر فيديو أعجبه سجله فى مصر، كان أمام الأهرامات، لأنها كانت المرة الأولى التى أرى فيها الأهرامات فى الحقيقة، وكانت لحظة رائعة نحن نرى الأهرامات دائمًا فى التليفزيون، ونتعلم فى المدرسة أشياء عنها، أما ما شهدته فى الحقيقة شيء مدهش لأنها ضخمة جدًا.

وأضاف نويل روبنسون: "لا أعرف كيف بنوا الأهرامات لأنها ضخمة للغاية، ولهذا أردت إنشاء مقطع فيديو لهذا، لأن هذا هو هدفى الأكبر فى مصر، كنت سعيدًا للغاية لأننى فعلت ذلك، إذًا الموضوع ليس بشأن الرقص فقط فى حد ذاته ولكنه المكان نفسه، مؤكدًا أن مصر لها مكانة خاصة جدًا، وشعرت بتلك المكانة الخاصة بمجرد أن وصلت إلى هنا، فهى مكان شديد التميز والكل لطيف للغاية، والناس مرحبة بى جدًا، فمن الجميل أن أكون موجودًا هنا، وشكرًا لكل الشعب المصرى.

رقصة "سطلانة" وحديثه بالعربية

وأشعل نويل روبنسون، الحلقة برقصته الجديدة على أغنية الفنان بهاء سلطان "براحة يا شيخة" وعلى أغنية "سطلانة"، وشاركه الرقص عدد من الحضور داخل الاستديو، واختتم الحلقة بتوجيه الشكر للمصريين مؤكدًا أنه يبتسم إذا نظر إلى وجوههم، قائلًا باللغة العربية:" أنا نويل أنا بحب مصر".