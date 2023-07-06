طالب بالثانوية العامة يحتفل بعيد ميلاده وسهولة الامتحان: "الإنجليزي عيد عليا"

حالة من السعادة ظهرت على وجوه الكثير من طلبة الثانوية العامة بلجان منطقة المرج بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية للشعبيتن الأدبية والعلمية.

وأكد أحمد محمد، طالب بلجنة عمرو بن العاص بالمرج، أن امتحان اللغة الإنجليزية ساهم في رسم البسمة على وجوهنا، حيث تميز بالسهولة والأسئلة المباشرة.

طالب ثانوية عامة: "عيد ميلادي كان النهاردة والحمد لله الإنجليزي عيد عليا"

في واقعة طريفة، أكد محمود يوسف أن عيد ميلاده اليوم، قائلاً "عيد ميلادي كان النهاردة علشان كدا الامتحان كان سهل".

أكد يوسف أن الامتحان تميز بالوضوح بعيدا عن لبتعقيد، متمنياً بأن تأتي الامتحانات القادمة بنفس المستوى مضيفا: "هانت ويارب يكملها ع خير".

و انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما انتهي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.