ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

34 دولة تُشارك في بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما والمقرر اقامتها خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأكدت 34 دولة مشاركتها في البطولة، ويبلغ إجمالي عدد الوفود أكثر من 350 فردا منهم 210 لاعبا ولاعبة، بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

ويشارك في البطولة كل من: البرازيل، بوركينافاسو، كندا،  الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع المختلط.

وتمكن المنتخب الوطني من الحصول على 7 ميداليات متنوعة في منافسات النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت بمدينة لنيانو الإيطالية خلال سبتمبر 2022.

جدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للشباب في الخماسي الحديث عام 2021 في الإسكندرية.

وأعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، قائمة الدول المشاركة في بطولة.

اتحاد الدول إسكندرية الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان الأكاديمية العربية للعلوم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الدول المشاركة

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

وفاة طالب أثناء امتحان اللغة الإنجليزية فى أسوان

التحريات الأمنية: "سيدة الغردقة" قتلت طفلتيها لفشلها فى استخراج شهادة ميلاد لهما

"الثانوية العامة بداية وليست مصيرًا".. نصائح تربوية لتخفيف رهبة الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا