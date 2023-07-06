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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكبر حدث ترفيهي بالشرق الأوسط.. تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين

جريدة الدستور

علق الإعلامي محمد شردي، على انطلاق مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، قائلًا إنه أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

وعرض "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" تقريرًا عن مهرجان العلمين، حيث يعد أكبر حديث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط في مدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يضم مهرجان العلمين أكبر نجوم الوطن العربي، وأوضخم الأحداث الفنية والرياضية، بالإضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط.

وقال "شردي" إن عنصر الجذب في العلمين كبير جدًا، حيث هناك ملايين البشر تبحث عن الترفيه، متابعًا "موقع مصر واحتياجات الناس الموجودة في العلمين يحتم تقديم هذا الفن".

وتابع "كان من الضروري إقامة هذا المهرجان، لأن مصر تمتلك القدرات والفنانين وعنصر الإبهار"، موضحًا أن المهرجان سيضم عرض أزياء عالمي لأفضل 10 مصممين أزياء من الوطن العربي، بالإضافة إلى إقامة حفلات لفنانين عرب ودوليين وبطولات في كرة القدم الشاطئية، إلى جانب بطولات عالمية وعروض للطائرات.

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