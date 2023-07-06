ضبط 3 بحشيش واستروكس في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.