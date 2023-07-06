ضبط 9 أطنان قمح وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله، حملة تفتيشية وذلك بناءً على المعلومات الواردة بوجود مزرعة مواشى تستخدم القمح المحلي في المزرعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 4612 جنح صان الحجر ضد صاحب مزرعتيّ مواشى وأسماك بناحية صان الحجر البحرية بمركز صان الحجر شرقية؛ لحيازته قمح محلى إنتاج موسم 2023 واستخدامه في غير الغرض المحدد وحيازة أعلاف مواشى وأسماك بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 3 أطنان قمح محلى إنتاج موسم 2023 وكذلك التحفظ على 3 أطنان علف ماشية تسمين 16%، و3 أطنان علف أسماك للأعلاف.