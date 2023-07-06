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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ السويس يستقبل وفدًا من لجنة الصحة بمجلس النواب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، وأعضاء الوفد بديوان عام المحافظة والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، في ختام زيارتهم للمحافظة والتي استمرت ثلاثة أيام قام خلالها الوفد بتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض وفد لجنة الصحة بمجلس النواب أمام اللواء عبدالحميد صقر بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المراكز الطبية والمستشفيات داخل المحافظة بعد جولات ميدانية تفقدية لها خلال زيارة الوفد البرلماني للمحافظة، كما طالب الوفد سرعة تجهيزات وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة. 

وأهدى المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة درع المحافظة تكريمًا له.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي، لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر- أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد. 

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة، وكيل اللجنة النائب محمد الوحش، والنائبة سهير عبدالحميد، والنائبة إيناس عبدالحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبوالخير والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.

اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب أشرف حاتم لجنة الصحة

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