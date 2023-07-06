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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطالبة أميرة شعبان: دعم الرئيس السيسى أسعدنى وشجعنى جدًا

الطالبة أميرة شعبان
الطالبة أميرة شعبان

قالت الطالبة أميرة شعبان، التي أعلن التحالف الوطني عن تبنيها علميًا ومعيشيًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها استمرت في مشوارها التعليمي لأنها مؤمنة جدًا بحلمها، وأن الله سبحانه وتعالى سيدعمها طالما نيتها كانت فعل الخير وأن كل هدفها الارتقاء بنفسها وأهلها وبلدها.

وأضافت "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "رغم كل الصعوبات كان هناك شعاع نور يؤكد بأني سأحقق مبتغاي، هدفي كله خير ومش شايفة نفسي قليلة".

وتابعت: "أهلي كلهم دعموني، حياتي ليست عبارة عن سلسلة متصلة من النجاحات، لكني تعرضت لعقبات كثيرة في طريقي، لكن أمي كانت تحثني على الاستمرار في تعليمي، فقد كانت الملهم الأساسي لي دومًا". 

الطالبة أميرة شعبان: مصر لديها رئيس يدعم الطلاب

وأكدت: "عندما علمت أنني حصلت على الدعم شعرت بسعادة غامرة، وهذا ليس بسبب الدعم في حد ذاته فقط، ولكن لأن مصر صار لديها رئيس يدعم طلابًا مثلي، وهذا الأمر شجعني كثيرًا في هذه الفترات التي أعيشها، والتي أسميها فترات الهبوط، ودعم الرئيس السيسي لي دليل ورسالة واضحة على ضرورة الاستمرار في تعليمي، وأصبحت أشعر بأن الملايين الذين يشبهون حالتي المادية سيكون في إمكانهم الاستمرار".

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