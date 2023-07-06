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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يخوض تدريباته فى الرباط استعدادًا لمواجهة المغرب

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

يخوض المنتخب الأوليمبي، اليوم الخميس، مرانه الرئيسي في مدينة الرباط استعدادًا لمواجهة نظيره المغربى مساء السبت، في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.
وتوجهت بعثة الفراعنة صباح اليوم الخميس من مدينة طنجة إلى مدينة الرباط، التي تستضيف المباراة النهائية، حيث خاض الفراعنة جميع مبارياتهم السابقة فى البطولة على مدينة طنجة بينما يخوض أول مباراة له على ملعب الرباط في النهائي، وهو ما قد يمنح المنتخب المغربي بعض الأفضلية.

وأوقف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، احتفالات لاعبى الفراعنة بالتأهل لنهائيات أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، سريعًا بعد ساعات قليلة من ضمان التأهل الرسمي عقب الفوز الذي حققه الفراعنة على المنتخب الغيني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأول الثلاثاء ضمن مباريات الدور نصف النهائي.
وفضل المدرب البرازيلى الاكتفاء بعمل استشفاء على مدار أمس وعدم خوض أى تدريبات بدنية فى أمس الأربعاء، حفاظًا على سلامة اللاعبين وعدم تعريضهم للإرهاق بسبب تلاحم المباريات، على أن يتم التجهيز للمباراة النهائية ببطولة إفريقيا تحت ٢٣ عامًا على مدار اليوم وغدًا، وهو وقت كافٍ من وجهة نظر ميكالى لإعداد لاعبيه بشكل جيد للمباراة النهائية المقرر لها السبت أمام منتخب المغرب صاحب الأرض والضيافة.
وتحدث ميكالى مع لاعبيه فى محاضرة قصيرة صباح أمس، حول نجاحهم فى تحقيق الهدف الأول بالوصول لأوليمبياد باريس بفضل إصرار اللاعبين برغم البداية الغير موفقة للبطولة بالتعادل السلبي أمام النيجر، إلّا أن الجميع تكاتف وحقق الفريق الفوز فى المباريات الثلاث الأخرى، ما ساهم في تجنب الصدام مع المغرب صاحب الأرض والضيافة فى نصف النهائي.
وتضمنت كلمات المدرب البرازيلى كيفية استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين وترجمتها على أرض الملعب، من أجل تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، والعودة لمصر بالذهب والحفاظ على لقب البطولة الذى يحمله منتخب مصر الأوليمبى من النسخة الأخيرة التى أقيمت فى مصر عام ٢٠٢٣.

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