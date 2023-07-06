بدء التقديم لدورات "القادة الأكاديميين" لأعضاء هيئة تدريس جامعة طنطا

أعلن المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، عن بدء التقديم لدورات "إعداد القادة الأكاديميين" ، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والقيادات.

وقال المركز إن دورات إعداد القادة الأكاديميين ستبدأ في الفترة من يوم الأحد الموافق 9 يوليو2023، حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 ظهراً.

وأوضح أنه على الراغبين في التسجيل لحضور الدورات التوجه إلى مقر المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالمجمع الطبي، لاستيفاء اجراءات التسجيل بالدورة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.