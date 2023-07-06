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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التقديم لدورات "القادة الأكاديميين" لأعضاء هيئة تدريس جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، عن بدء التقديم لدورات "إعداد القادة الأكاديميين" ، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والقيادات.

وقال المركز إن دورات إعداد القادة الأكاديميين ستبدأ في الفترة من يوم الأحد الموافق 9 يوليو2023، حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 ظهراً.

وأوضح أنه على الراغبين في التسجيل لحضور الدورات التوجه إلى مقر المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالمجمع الطبي، لاستيفاء اجراءات التسجيل بالدورة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

بدء التقديم لدورات إعداد القادة الأكاديميين لأعضاء تدريس جامعة طنطا

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