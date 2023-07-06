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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور من أمام اللجان: "بندعى وعندنا أمل بدخول أولادنا كليات القمة"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تربع أولياء أمور الطالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، أمام بوابة المدرسة داعين الله أن يمن بفضله وكرمه على طلاب الثانوية العامة، وأن يساعدهم في تخطي الصعاب في امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي".

وقالت فريدة علي ولي أمر الطالبة أميرة محمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور" إنها تدعي بخروج البنات وهن سعداء بمستوى الامتحان، مضيفة "لا يزال لدينا أمل في كليات القمة".

وفي ذات السياق قالت ياسمين أحمد، ولية أمر الطالبة سالي شريف، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، أن ابنتها تحلم بدخول كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ولسه أملنا في ربنا كبير".

فيما قالت علياء عبدالكريم ولية أمر الطالبة فاطمة أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور" حلم كليات القمة ما زال في مخيلتنا ونحلم به.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (اللغة الأجنبية الأولى)، اليوم الخميس  وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) شعبة العلوم، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، موزعين في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية.

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