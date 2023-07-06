تزامنا مع زيارة كندا.. أبرز المعلومات عن نشأة الكنيسة السريانية الكاثوليكية

احتفل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بصلاة القداس الإلهي للمرّة الأولى على مذبح كنيسة سيّدة النجاة السريانية الكاثوليكية الجديدة في مدينة أوكفيل تورونتو، كندا.

وبالتزامن مع زيارته لكندا نٌستعرض أبرز المعلومات عن طائفة السريان الكاثوليك:-

السريان شعب عريق يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر قبل المسيح، كانوا يشكلون معظم القبائل التي تتكلم اللغات السامية .

سكنوا في بلاد آرام شمال بلاد الشام وكانوا يُعرفون بالآراميين الذين سيطروا في القرن التاسع قبل الميلاد على بلاد حوض المتوسط الشرقي.

وبحكم كون أنطاكيا عاصمة الشرق الروماني آنذاك صارت هذالمسيحية بواسطة الفعل، المركز الرئيسي الكنسي لبلاد سوريا ومابين النهرين واسيا الصغرى .

يُعد السريان أول شعب تخلى عن الوثنية معتنقاً الحياة المسيحية بواسطة القديس بطرس الرسول الذي بشر سكان المنطقة .

إبرشية القاهرة :

يُعد أسقفها نائباً بطريركياً على السودان، لها ثلاث رعايا مع مدرسة، مستوصف، وجمعية خيرية بالاضافة إلى أنشطة عدة منها الاخويات وجوقات التراتيل ومجلس ابرشي.

للكنيسة السريانية الكاثوليكية في العراق ابرشيتان احدهما في بغداد والاخرى في الموصل هذه الاخيرة تمتاز بوجود جمعية كهنة يسوع الملك وتقيم دورات لاهوتية وحلقات دراسية كما تصدر مجلة الفكر المسيحي الشهرية هذه الابرشية الكبيرة أرض خصبة للدعوات الكهنوتية والرهبانية في كنيسة السريان الكاثوليك.

السريان الكاثوليك في بلاد المهجر

توجد إيبارشية سيدة النجاة في اميركا الشمالية وكندا، تأسست في الثمانينات بعد ذوبان العديد ابناء الكنيسة في طوائف اخرى وقد هاجروا منذ اوائل القرن العشرين، وتضم تسع رعايا .

ارسالية باريس أولى الارساليات في الغرب، ارسالية السويد الجالية السريانية فيها حديثة العهد، ارسالية استراليا جاليتها كبيرة .

المدارس :