المشدد 3 سنوات لقاتل شقيقته فى وادى النطرون بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، عما أسند إليه ومصادرة السلاح المستخدم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقته، بغير سبق إصرار أو ترصد في القضية المقيدة، برقم 1203 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة وادي النطرون.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى والمستشار تامر عثمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بقيام المتهم بقتل المجني عليها، داخل محل سكنهم بدائرة وادي النطرون.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون عن أنه حال تواجد المجني عليها بالشقة محل سكنها، وتواجدها مع أشقائها، حضر المتهم شقيقها، واصطحب المجني عليها إلى إحدى الغرف بالمسكن، وتعدى عليها بعدة ضربات بالأيدي في مناطق متفرقة من جسدها، واستقرت الضربات في وجهها حتى اختمر برأسها، وقام بلف قطعة من القماش غطاء رأس على عنقها حتى فارقت الحياة، وذلك أنه بغير سبق إصرار أو ترصد، وأثر ذلك ما ألم بنفسه جراء علمه بوجود عدة مراسلات تجمع فيما بين شقيقته المجني عليها، وبين آخرين تحتوي على صور مخلة.