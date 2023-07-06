"سياحة الإسكندرية": 88% إشغال الفنادق فى العيد.. وتزيد بعد الامتحانات

قال عبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب السياحة والآثار بالإسكندرية، إنه بدايةً من استقبال موسم الصيف يتم تكثيف الحملات التفتيشية على الفنادق والمطاعم الخاضعة لإشراف وزارة السياحة، والتأكد من أن جميع الخدمات المقدمة والاستعدادات كاملة وهي السلامة والصحة وسلامة الغذاء، وتتم المراجعة والمراقبة بالمشاركة مع مديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، هيئة سلامة الغذاء، فضلًا عن التأكد من جودة الخدمات السياحية.

وأضاف محمد، لـ"الدستور"، أن تلك الحملات تكون على مدار العام، ولكن تتم مراجعتها بشكل كامل خلال استقبال فترة الصيف، مشيرًا إلى الاستعداد الكامل للتعاون مع أي جهات.

وأوضح أن إجازة عيد الأضحى، والتي امتدت لأسبوع، ساهمت في ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق، حيث وصلت نسب الإشغال بالفنادق 4 و5 نجوم إلى 88٪، وإجمالي الفنادق باختلاف تصنيفاتها إلى نسب إشغال 70٪، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال حاليًا عقب انتهاء إجازة العيد من 60٪ إلى 65٪ وتزداد في أيام الخميس والجمعة والسبت، متوقعًا أن تصل النسب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة إلى 90٪.

وأشار إلى أن: دورنا الرقابي يمتد للفنادق والمطاعم وشركات السياحة التي تقدم رحلات المرشدين السياحيين القائمين على عملية الإرشاد السياحي سواءً للمصريين أو الأجانب، والبزارات ومحلات السلع السياحية والهدايا التذكارية، ومراكز الغوص.

وأكد أنه يتم استقبال جميع الشكاوى الخاصة بعدم دقة تنفيذ البرامج السياحية سواء على الخط الساخن لمجلس الوزراء أو التقدم بشكوى كتابية لمقر المكتب بالإسكندرية، سواء اختلافًا على تقديم البرنامج السياحي، أو الاختلاف على جودة خدمة، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، ويتم فحص الشكوى وحلها في الحال ويتم التدخل بجدية، حيث يتم حل الشكاوي بنسبة 100٪، بجانب حل المشكلات الخاصة بالخط الساخن والتي تكون خلال 24 ساعة، وأيضًا إذا تواجدت أي مشكلة خاصة بسائح يتم التواصل معه بشكل مباشر وحل المشكلة على الفور.