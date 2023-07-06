خبير سياحي يكشف تفاصيل إقامة حفل عالمي بـ"العلمين" ضمن خطة الترويج السياحية

كشف محمد فاروق الخبير السياحي، تفاصيل عن خطة التسويق المصرية لترويج مقاصدها السياحية، في 18 دولة، مؤكدا أن الخطة حققت أهدافها حتى الآن بمعدلات رائعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الميزانية المطروحة لخطة التسويق تجاوزت الـ 850 مليون جنيه مصري، ونستهدف الأسواق الأوروبية والعربية، مع وجود دعم للطائرات برحلاتها إلى مصر.

وواصل الخبير السياحي: "لأول مرة يتم إدراج جدول بالكامل لخطة سياحية بمدينة العلمين، إذ أنه مقرر إقامة حفلات طول أيام الصيف، بداية من شهر 7 وحتى نهاية أغسطس، الذي من المقرر أن يشهد إقامة حفل عالمي يحضر فيه شخصيات عالمية بالإضافة إلى استجلاب سائحين وطائرات من 11 دولة إلى مدينة العلمين".

وتابع محمد فاروق، "الترويج مستمر عن طريق وسائل الإعلام المتاحة ومواقع التواصل الاجتماعي، والزيارات الميدانية، وهناك مراحل متعددة تلي المرحلة الأولى من خطة الترويج للمقاصد السياحية".

وأوضح أن الخطة حققت أهدافها في الجزء الأول من العام خلال فصل الشتاء بالنسبة للأسواق الأوروبية، وجاري تحقيق باقي مستهدف الخطة بداية من الشهر المقبل وحتى آخر العام الجاري.