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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تُحذر: دخان "التبغ" يسبب السرطان والموت المفاجئ للرضع

التدخين السلبى
التدخين السلبى

حذرت وزارة الصحة والسكان من مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ، لافتة إلى أن دخان التبغ يسبب العديد من الأمراض الخطيرة للأطفال.
وأشارت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن دخان التبغ يصيب الأطفال بالسرطان، والإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب القصبة الهوائية، بالإضافة إلى تسببه في انخفاض النمو البدني لدى الأطفال.
ولفتت إلى أن دخان التبغ يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، والإصابة بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو ودوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.
وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص الخط الساخن 16328 والذى يقدم كل الاستفسارات المجانية للإقلاع عن التدخين.
يذكر أن التبغ يودى بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة عالميًا ممن يتعرضون للتدخين السلبى، كما تبلغ أعلى نسبة تدخين فى الفئة العمرية "45- 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35- 44 سنة" حوالى 22.5% ثم الفئة "25- 34 سنة" حوالى 20.8%.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية؛ سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

الصحة دخان التبغ السرطان الالتهاب الرئوى التهاب القصبة الهوائية انخفاض النمو البدنى أمراض تنفسية

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