ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

يوسف يطرس غالي
يوسف يطرس غالي

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الحكم، على يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أُصدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

محكمة جنايات شمال القاهرة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق فساد الجمارك وزارة المالية السيارات

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

ولي أمر من أمام لجنة الثانوية بالوراق: بنتي ضاع سنة من عمرها بسبب الإنجليزي

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

"التعليم": تتبع صور امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا