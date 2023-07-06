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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الغربية": تواصل مستمر مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ترأس المهندس ناصر حسن  وكيل التعليم بالغربية، اليوم الخميس، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة. 

واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام طلاب الثانوية داخل اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدا وجود تواصل مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة، عبر شبكة "الفيديو كونفرانس" لمتابعة آخر المستجدات.

ولفت إلى توجيهاته المشددة والمستمرة للجميع بالإدارات التعليمية المختلفة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية، والتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على التصدى بكل حزم لأى تجاوزات او محاولات للغش ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)  اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، و يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

الثانوية العامة الثالث الثانوي محافظة الغربية امتحانات اللغة الإنجليزية

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