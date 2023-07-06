ولي أمر من أمام لجنة الثانوية بالوراق: بنتي ضاع سنة من عمرها بسبب الإنجليزي

حالة من الارتباك والخوف انتابت عدد من أولياء الأمور المتواجدين بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، عقب بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأولى والتي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، كونها ضمن المواد الصعبة التي يحمل همها الطلاب وذويهم.

وأمام مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة وقفت مرفت، ولي أمر، في انتظار ابنتها التي تؤدي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي كانت السبب في أن تعيد العام بالكامل، بعد رسويها فيها.

وأشارت إلى أنه خلال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي أدت ابنتها كافة المواد على أكمل وجه إلي أن ظهرت النتيجه لتصطدم برسوب ابنتها في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسرعان ما بدأت معها في الحصول على دورس من جديد ومراجعات من أجل دخول امتحانات الدور الثاني.

وبالفعل أدت ابنتها امتحانات الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الاولى، ولكنها لم يكن الحظ حليفا لها لترسب مرة ثانية وتضطر أن تعيد العام بالكامل من أجل مادة واحدة، معلقة:"سنة كاملة من عمرها ضاعت بسبب مادة واحدة وهي ناجحة وجايبه درجات كويسة في باقي المواد بس هنقول ايه الحمد لله على كل حال".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.